Almanacco | Mercoledì 10 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L'articolo presenta gli eventi storici, i compleanni, il santo e il proverbio del giorno 10 dicembre, una data significativa nel calendario gregoriano. Con 21 giorni rimanenti alla fine dell'anno, si offre uno sguardo alle ricorrenze e alle curiosità di questa giornata.
Il 10 dicembre è il 344º giorno del calendario gregoriano (il 345º negli anni bisestili). Mancano 21 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Madonna di Loreto.Aforisma di DicembreSe avanti Natale fa la brina riempi la madia di farina
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Mercoledì 10 dicembre Il Sole sorge alle 07:49 e tramonta alle 16:46. Il culmine è alle 12:17. Durata del giorno otto ore e cinquantasette minuti. La Luna sorge alle 18:22
