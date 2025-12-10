Almanacco | Mercoledì 10 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'articolo presenta gli eventi storici, i compleanni, il santo e il proverbio del giorno 10 dicembre, una data significativa nel calendario gregoriano. Con 21 giorni rimanenti alla fine dell'anno, si offre uno sguardo alle ricorrenze e alle curiosità di questa giornata.

Il 10 dicembre è il 344º giorno del calendario gregoriano (il 345º negli anni bisestili). Mancano 21 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Madonna di Loreto.Aforisma di DicembreSe avanti Natale fa la brina riempi la madia di farinaAccadde.

Almanacco del 10 dicembre. Si celebra la Madonna di Loreto. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79 - Almanacco del 10 dicembre: dalla Dichiarazione dei diritti umani alla consegna dei Nobel.