Almanacco del 10-12-2025
L'8 dicembre 2025, tra ricorrenze religiose, anniversari storici e nascita di figure notevoli, si celebra una giornata ricca di eventi significativi, tra cui il ricordo di San Francesco Saverio e importanti tappe della storia mondiale, come il primo trapianto di cuore e l'invio del primo SMS. Un'occasione per riflettere sui progressi e le sfide della nostra epoca.
almanacco del giorno mercoledì 3 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio sacerdote Gesù missionario patrono dell'Oriente e dei missionari cattolici sono nati oggi lo scrittore polacco Joseph Conrad il politico Roberto Pieri le regista Jean Luc godard il cantante e frontman dei Black Sabbath Ozzy Osbourne l'attrice statunitense Derry Anna noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi Buon compleanno tutto tutto sirena che fine hai fatto Non sappiamo salutiamo anche Giuliano buona giornata Stefano è a Giuseppe e allora il viaggio tempo di oggi ci viaggia ci trasporta in questo 3 dicembre e partiamo dal 1912 la firma dell'armistizio di catalca che pone fine alla prima guerra balcanica tra l'impero Ottomano e l'alleanza balcanica nel 1967 il chirurgo sudafricano Christian Barnard Esegue a Città del Capo il primo trapianto di cuore su un essere umano nel 1971 scoppia ufficialmente la guerra Indo pakistana nel 1971 dopo un attacco preventivo dell'Aeronautica pakistana nel 1984 a bhopal in India una fuoriuscita di gas tossico dall'impianto della Junior carbide causa la catastrofe di bhopal uno dei peggiori disastri industriali della storia 1992 il programmatore britannico Neil papworth invia il primo sms conoscete questo sconosciuto short message Service della storia scrivendo Merry Christmas oggi la giornata internazionale delle persone con disabilità richiesta da loro Vi auguro una giornata e buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno
