Alloggi post terremoto iniziata la demolizione dei prefabbricati a Nocera

Salernotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nocera Inferiore è iniziata la demolizione dei primi prefabbricati post terremoto nel rione Montevescovado. Il sindaco Paolo De Maio ha definito questa giornata come storica, segnando un passo importante nel processo di ricostruzione e recupero dell’area. Le operazioni rappresentano un momento simbolico e concreto di intervento per la riqualificazione del quartiere danneggiato.

"Una giornata storica". Così l'ha definita, quella di ieri, il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, nel commentare l'inizio della demolizione dei primi due prefabbricati pesanti al rione Montevescovado. Insieme ad altri quindici edifici, erano stati costruiti dopo il terremoto del 1980 per.

