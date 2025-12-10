allo scotto sboccia la panchina rossa

Nel parco Scotto nasce una panchina rossa, simbolo di memoria e impegno contro la violenza di genere. Inaugurata ieri, questa installazione rappresenta un gesto simbolico per sensibilizzare e contrastare ogni forma di abuso, diventando un punto di riflessione e di speranza per la comunità.

Un tocco di rosso emerge tra il fitto verde del parco: la nuova panchina inaugurata ieri mattina al giardino Scotto, color rosso fuoco, è simbolo della memoria e dell’impegno contro la violenza di genere; non un semplice arredo urbano, ma un emblema e un monito contro ogni forma di abuso. E d’innanzi alle statistiche e alle denunce in aumento, resta forte l’urgenza di sensibilizzare e istruire la cittadinanza, al fine di creare consapevolezza e promuovere una cultura di rispetto della persona. Diverse sono le panchine rosse sparse per la città, ma all’interno di un parco storico altamente frequentato come il giardino Scotto, mancava un’opera pubblica che avesse un così profondo significato: non dimenticare le vittime di violenza e denunciarne il fenomeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it