Allerta smog in Emilia-Romagna bollino rosso in tutte le province | fino a quando
L'emergenza smog in Emilia-Romagna raggiunge livelli critici, con un bollino rosso che coinvolge tutte le province. La situazione si protrae ormai da giorni, mettendo in allerta le autorità e i cittadini. La qualità dell'aria rimane compromessa, richiedendo interventi immediati e misure preventive per tutelare la salute pubblica.
Bologna, 10 dicembre 2025 - L' emergenza smog in Emilia-Romagna non dà tregua e si estende a tutto il territorio regionale. Nell'ultimo monitoraggio sulla qualità dell'aria, l'Arpae ha disposto il bollino rosso per tutte le province, comprese quelle romagnole che negli ultimi bollettini erano state risparmiate. Le limitazioni resteranno in vigore da giovedì 11 dicembre 2025 fino a venerdì 12 dicembre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino. Allerta in tutte le province. Le misure emergenziali per la qualità dell'aria scattano in tutti i comuni di pianura della regione. Sono quindi coinvolte le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Allerta smog misure d’emergenza Ecco le limitazioni fino a domani - Zazoom Social News
Allerta smog in Emilia-Romagna, bollino rosso in tutte le province: fino a quando - La concentrazione di Pm10 ha superato i limiti, dunque scattano le misure emergenziali con lo stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti e il via ad altri divieti. Riporta ilrestodelcarlino.it
Torna l’allerta smog, da domani fino almeno a venerdì in vigore le restrizioni - REGGIO EMILIA – Domani e venerdì entra in vigore il divieto di circolazione, nell’area urbana di Reggio Emilia, dei veicoli diesel euro 5 e di quelli dotati del sistema Move- Da reggionline.com
#Viabilità | Allerta #Smog | #Emilia Romagna | #Veneto Attive le misure emergenziali fino al #12dicembre in Emilia Romagna ? dettagli buff.ly/XJtFo6F in Veneto ? dettagli buff.ly/6DA2WZa @Emergenza24 | #Luceverde Vai su X
Prosegue l’allerta smog: confermate le limitazioni al traffico e altre misure fino a martedì. Il limite dei 30 km/h sta funzionando alla qualità dell'aria come promesso e dichiarato dall'amministrazione? Vai su Facebook
Tensione in aula a Napoli per la sentenza sullo scoppio di Ercolano primacampania.it
Juve Pafos, parla David Luiz: «Il club è ambizioso, c’è voglia di crescere, le infrastrutture sono moderne. ... calcionews24.com
Genoa Inter, nodo centrocampo per Chivu: Barella regista d’emergenza e testa a testa per una maglia calcionews24.com
Gli Stati membri dell’UE sarebbero pronti a respingere la roadmap della Commissione sulla difesa quotidiano.net
Al Teatro Bracco Caterina De Santis ed Enzo Casertano con “Tesoro non è come credi” primacampania.it
Aggressione ai giudici dopo la sentenza: caos in tribunale a Napoli dopo le condanne iltempo.it