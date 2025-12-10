Allerta smog in Emilia-Romagna bollino rosso in tutte le province | fino a quando

L'emergenza smog in Emilia-Romagna raggiunge livelli critici, con un bollino rosso che coinvolge tutte le province. La situazione si protrae ormai da giorni, mettendo in allerta le autorità e i cittadini. La qualità dell'aria rimane compromessa, richiedendo interventi immediati e misure preventive per tutelare la salute pubblica.

Bologna, 10 dicembre 2025 - L' emergenza smog in Emilia-Romagna non dà tregua e si estende a tutto il territorio regionale. Nell'ultimo monitoraggio sulla qualità dell'aria, l'Arpae ha disposto il bollino rosso per tutte le province, comprese quelle romagnole che negli ultimi bollettini erano state risparmiate. Le limitazioni resteranno in vigore da giovedì 11 dicembre 2025 fino a venerdì 12 dicembre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino. Allerta in tutte le province. Le misure emergenziali per la qualità dell'aria scattano in tutti i comuni di pianura della regione. Sono quindi coinvolte le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it