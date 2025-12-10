Allegri il leader credibile del Milan | come ha ‘allungato’ le rotazioni dei rossoneri
Massimiliano Allegri si è dimostrato un leader credibile e strategico per il Milan, lavorando sin dall'inizio della stagione su aspetti mentali, fisici e tattici dei suoi giocatori. La sua capacità di gestire le rotazioni e motivare la squadra sta contribuendo significativamente ai risultati dei rossoneri, evidenziando il suo ruolo fondamentale nel progetto milanista.
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sta facendo un gran lavoro - sin dalla scorsa estate - su mente, cuore, testa e fisico dei giocatori rossoneri. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora c'è ancora una missione da compiere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Rabiot, da Allegri a leader del Milan: il francese è già inamovibile
Verso Milan-Napoli: Allegri leader, il ricordo di Piatek, le parole di Capello, Galliani e Rabiot
Modric leader, De Bruyne no. Ma il vero grande acquisto del Milan è Allegri (Guardian)
#Allegri con un leader in dubbio per la partita di domani tra Torino e Milan: “Christian #Pulisic nella notte ha avuto un attacco febbrile, vediamo se domani sarà a disposizione o meno”. Vai su Facebook
. @acmilan, #Allegri conquista punti e il gradimento dei tifosi: sta diventando un cult - #ACMilan #Milan #SempreMilan Vai su X
