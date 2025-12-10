Allarme sicurezza? Noi lo diciamo da anni

Da anni segnaliamo le criticità legate alla sicurezza urbana, ma spesso le autorità minimizzano le preoccupazioni dei cittadini, definendole mere percezioni o esagerazioni politiche. Questo articolo analizza il divario tra le reali esigenze della comunità e le risposte istituzionali, evidenziando l'importanza di un approccio più concreto e attento ai bisogni della popolazione.

"Ogni volta che portavamo nei consigli comunali le preoccupazioni dei cittadini sulla sicurezza ci veniva risposto che si trattava soltanto di ‘percezioni’ o di esagerazioni politiche. Oggi, di fronte all’evidenza dei fatti, si parla di emergenza e si scrive al prefetto". Giuseppe Vandelli, Maurizio Prandi, Stefano Ferri, Davide Romani, Matteo Barbolini e Barbara Goldoni, consiglieri di opposizione a Sassuolo, Fiorano e Maranello ‘bacchettano’ i sindaci del Pd che hanno lanciato l’appello al prefetto e al governo per chiedere un potenziamento delle forze dell’ordine. "La richiesta arriva con anni di ritardo, dopo un lungo periodo in cui ogni segnalazione sulla sicurezza è stata ignorata, minimizzata quando non addirittura derisa", scrivono i consiglieri di centrodestra, aggiungendo come le amministrazioni locali abbiano perso "anni preziosi, nel corso dei quali sarebbe stato possibile prevenire e contenere una situazione che nel frattempo è chiaramente peggiorata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it