Allarme sicurezza? Noi lo diciamo da anni
Da anni segnaliamo le criticità legate alla sicurezza urbana, ma spesso le autorità minimizzano le preoccupazioni dei cittadini, definendole mere percezioni o esagerazioni politiche. Questo articolo analizza il divario tra le reali esigenze della comunità e le risposte istituzionali, evidenziando l'importanza di un approccio più concreto e attento ai bisogni della popolazione.
"Ogni volta che portavamo nei consigli comunali le preoccupazioni dei cittadini sulla sicurezza ci veniva risposto che si trattava soltanto di ‘percezioni’ o di esagerazioni politiche. Oggi, di fronte all’evidenza dei fatti, si parla di emergenza e si scrive al prefetto". Giuseppe Vandelli, Maurizio Prandi, Stefano Ferri, Davide Romani, Matteo Barbolini e Barbara Goldoni, consiglieri di opposizione a Sassuolo, Fiorano e Maranello ‘bacchettano’ i sindaci del Pd che hanno lanciato l’appello al prefetto e al governo per chiedere un potenziamento delle forze dell’ordine. "La richiesta arriva con anni di ritardo, dopo un lungo periodo in cui ogni segnalazione sulla sicurezza è stata ignorata, minimizzata quando non addirittura derisa", scrivono i consiglieri di centrodestra, aggiungendo come le amministrazioni locali abbiano perso "anni preziosi, nel corso dei quali sarebbe stato possibile prevenire e contenere una situazione che nel frattempo è chiaramente peggiorata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Strage lungo la Statale Adriatica, lacrime per Eleonora: “Sconvolti”. L’allarme: “Strade senza sicurezza”
Bergamo, l’allarme sicurezza. Tentati furti e rapine in ville: “Potenziare le forze dell’ordine”
Omicidio di Kirk (e odio politico): allarme rosso sulla sicurezza per Meloni e ministri. Auto blindate e maxi-scorte
Il comune di Bergamo, lancia l’allarme sicurezza, dopo la serie di tentati furti e rapine in ville: “E’ necessario potenziare le forze dell’ordine”. In città e in provincia servono più forze dell’ordine, non basta sostituire il turnover. Questo... - facebook.com Vai su Facebook
Enna, infortuni nel settore costruzioni: Fillea Cgil lancia l’allarme sicurezza Vai su X
"Allarme sicurezza? Noi lo diciamo da anni" - Il centrodestra di Sassuolo, Fiorano e Maranello attacca i sindaci dopo l’appello lanciato a prefetto e governo per i troppi furti ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Natale sul Garda. Dove l’atmosfera alpina incontra l’incanto del lago quotidiano.net
San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri ilgiorno.it
Operaio morto sul lavoro, due patteggiano ilrestodelcarlino.it
Elicottero precipitato in Valtellina. Recuperati i rottami del velivolo ilgiorno.it
Pranzo speciale offerto alla Mensa del fratello ilgiorno.it
Cave Progetto di rilancio per la ‘Madielle’ lanazione.it