Durante la cerimonia di premiazione dei Premi Panathlon 2025, nell’aula magna del Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco, sono stati riconosciuti i protagonisti dello sport lecchese. Tra i momenti più significativi, il messaggio di Lorenzo Bonicelli, atleta dell’anno, che ha annunciato il suo ritorno in campo, suscitando emozioni tra il pubblico presente.
Lo sport è una fonte continua di emozioni. Quella tenutasi nell’aula magna del Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco è stata una consegna dei Premi Panathlon 2025 ai protagonisti dello sport Lecchese caratterizzata da forti sentimenti e da una partecipazione numerosa di pubblico.In. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Alla premiazione dell'atleta dell'anno il messaggio di Lorenzo Bonicelli: "Gareggerò ancora" - Sorpresa alla cerimonia del Panathlon Club: anche il papà del ginnasta ha spiegato come pensi a un ritorno nelle discipline che gli saranno consentite dopo l'incidente. Scrive leccotoday.it
Consegnati i Premi Panathlon 2025, Filippo Conca atleta dell’anno - Una festa dello sport, ma non solo: martedì sera al Politecnico i campioni lecchesi sono stati ospiti del Panathlon Club Lecco per la tradizionale consegna dei Premi di riconoscimento per l'impegno e ... Riporta lecconotizie.com
