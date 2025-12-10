Alla premiazione dell' atleta dell' anno il messaggio di Lorenzo Bonicelli | Gareggerò ancora

Durante la cerimonia di premiazione dei Premi Panathlon 2025, nell’aula magna del Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco, sono stati riconosciuti i protagonisti dello sport lecchese. Tra i momenti più significativi, il messaggio di Lorenzo Bonicelli, atleta dell’anno, che ha annunciato il suo ritorno in campo, suscitando emozioni tra il pubblico presente.

Lo sport è una fonte continua di emozioni. Quella tenutasi nell’aula magna del Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco è stata una consegna dei Premi Panathlon 2025 ai protagonisti dello sport Lecchese caratterizzata da forti sentimenti e da una partecipazione numerosa di pubblico.In. 🔗 Leggi su Leccotoday.it