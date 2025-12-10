alla maceratese non ho potuto dire di no

La Maceratese rafforza la propria difesa con l'acquisto di Giacomo Siniega, giovane centrale del 2001 proveniente dall’Aquila Montevarchi. Dopo aver collezionato 12 presenze tra campionato e Coppa Italia nella prima metà della stagione, Siniega si unisce alla squadra con l'obiettivo di contribuire alla crescita e ai successi della formazione.

La Maceratese ha deciso di sistemare la difesa assicurandosi Giacomo Siniega, centrale del 2001, che nella prima parte di stagione ha indossato la maglia dell'Aquila Montevarchi dove ha collezionato 12 presenze tra campionato e Coppa Italia. Lo scorso anno è stato tra i protagonisti della straordinaria annata del Livorno, culminata con la vittoria del girone E di Serie D e con la conquista dello Scudetto di categoria. Prima ancora ha maturato una solida esperienza tra i professionisti, totalizzando più di 80 presenze in C con le maglie di Grosseto, San Donato Tavarnelle e Torres. Calcisticamente il neo biancorosso è cresciuto tra Carrara e Spezia, poi ha completato la formazione nei settori giovanili di Fiorentina, Torino ed Empoli con cui ha vinto lo scudetto Primavera 2020-21.