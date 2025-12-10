Alla ChorusLife Arena concerto di Harlem Gospel Choir
Domenica 21 dicembre alle 21, alla ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà il concerto del “Harlem Gospel Choir”, intitolato “The Magic of Motown – The music of Marvin Gaye, Stevie Wonder and the Supremes”. Un evento musicale che celebra il patrimonio della musica Motown, offrendo un'esperienza coinvolgente e ricca di emozioni.
Domenica 21 dicembre alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, si terrà il concerto “Harlem Gospel Choir sing The Magic of Motown – The music of Marvin Gaye, Stevie Wonder and the Supremes”. Quest’anno, il celebre Harlem Gospel Choir torna a emozionare il pubblico italiano con un concerto energico e coinvolgente, in cui si fondono le radici del gospel con l’energia travolgente del soul ispirato alla leggendaria tradizione Motown. Da anni, il coro più famoso d’America porta in tutto il mondo un messaggio di amore, unità e ispirazione, toccando le corde più profonde dell’anima con voci che sollevano lo spirito e accendono il cuore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Alla ChorusLife Arena concerto di “Harlem Gospel Choir” - Domenica 21 dicembre alle 21 alla ChorusLife Arena, a Bergamo, si terrà il concerto “Harlem Gospel Choir sing The Magic of Motown – The music of Marvin Gaye, Stevie Wonder and the Supremes”. Si legge su bergamonews.it
Harlem Gospel Choir - Sul palco della ChorusLife Arena arriva Harlem Gospel Choir che torna a emozionare il pubblico italiano con un concerto energico e coinvolgente, in cui si fondono le radici del gospel con l’energia ... Da ecodibergamo.it
Pronte per un’altra partita con la nostra divisa Christmas Edition Ti aspettiamo domenica alla ChorusLife Arena per la sfida contro Milano! Acquista la maglia da gara natalizia su VB91 store o domenica in occasione della partita #oltreogniconfine #gewiss Vai su Facebook
Domenica si torna alla ChorusLife Arena, dove ogni applauso diventa spinta e l’energia si fa sentire. E noi vi aspettiamo lì, pronti a far vibrare insieme ogni scambio ? ? domenica 14 dicembre 20.30 ChorusLife Arena Vai su X
Scuola, firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici: come cambiano medie e elementari metropolitanmagazine
Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso ilgiorno.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 ilfattoquotidiano.it
“Padre, figlio e spirito azzurro”: la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia ilnapolista.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com