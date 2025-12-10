Alla Bicocca un finanziamento di 3 milioni dall’Europa per scoprire l’origine della vita

Un finanziamento di 3 milioni di euro dall’Europa sosterrà un progetto alla Bicocca di Milano, volto a esplorare le origini della vita e della Terra. L’indagine si focalizzerà sul ruolo dello zolfo, elemento chiave nelle prime fasi dell’evoluzione planetaria e biologica. L'iniziativa mira a contribuire a una comprensione più approfondita dei processi che hanno portato alla formazione della vita.

Milano, 10 dicembre 2025 – Studiare l'origine della Terra e della vita attraverso un'indagine sullo zolfo. È il tema della ricerca dell'università Bicocca che si è assicurata un finanziamento di 3 milioni di euro da parte di Erc (European Research Council), organismo dell' Unione europea che finanzia i ricercatori di eccellenza. Il progetto di ricerca è coordinato da Valerio Cerantola, professore di Mineralogia al dipartimento di Scienze dell'ambiente e della terra dell'Università Bicocca, che coinvolgerà un'equipe di una decina di persone, compresi tre dottorandi e tre post-doc che verranno assunti grazie al finanziamento.

