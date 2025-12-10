Alis e Anita i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza

Alis e Anita, due importanti associazioni nel settore trasporti e logistica, hanno unito le forze per promuovere lo sviluppo sostenibile dell’autotrasporto e della logistica, sostenendo politiche europee orientate al mercato e alle imprese. La loro collaborazione mira a rafforzare la consapevolezza istituzionale sull’importanza del settore per la crescita economica e la competitività nazionale.

L'unione fa la forza. C'è chi si limita a dirlo e chi invece lo fa. E' il caso di Alis, l’associazione Logistica dell’intermodalità sostenibile, e Anita, l’associazione aderente a Confindustria che riunisce le imprese di autotrasporto merci e logistica: due colossi del settore che hanno scelto di percorrere la stessa strada, fianco a fianco, per “promuovere insieme lo sviluppo dell’autotrasporto merci e della logistica, sostenendo congiuntamente una politica dei trasporti aperta all’Europa, orientata al mercato e vicina alle imprese del comparto”, come sottolinea un comunicato stampa congiunto che mette in primo piano un'esigenza sempre più forte: quella di “rafforzare nelle istituzioni nazionali e europee, negli stakeholder e nella pubblica opinione la consapevolezza che incoraggiare la crescita del settore significa assicurare un contributo considerevole alla realizzazione delle politiche industriali e alla competitività dell’economia nazionale”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza

