Alis-Anita intesa per promuovere una politica dei trasporti aperta all’Europa e orientata al mercato

Alis-Anita si uniscono per rafforzare lo sviluppo dell’autotrasporto merci e della logistica, promuovendo una politica dei trasporti europea, orientata al mercato e vicina alle esigenze delle imprese. L’obiettivo è unire le forze per favorire un settore più competitivo, innovativo e integrato, sostenendo le aziende del comparto e contribuendo alla crescita economica europea.

Unire le forze per promuovere insieme lo sviluppo dell’autotrasporto merci e della logistica, sostenendo congiuntamente una politica dei trasporti aperta all’Europa, orientata al mercato e vicina alle imprese del comparto. Questi i principali obiettivi dell’accordo di collaborazione sottoscritto da Alis, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile e Anita, l’Associazione aderente a Confindustria che riunisce le imprese di autotrasporto merci e logistica. A partire dall’esigenza di rafforzare nelle Istituzioni nazionali e europee, negli stakeholder e nella pubblica opinione la consapevolezza che incoraggiare la crescita del settore significa assicurare un contributo considerevole alla realizzazione delle politiche industriali e alla competitività dell’economia nazionale, l’accordo mira a integrare l’esperienza maturata dalle realtà associative per favorire la tutela e la rappresentanza delle rispettive imprese associate. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

