Alfonso Tumbarello condannato al medico di Messina Denaro 15 anni per concorso esterno alla mafia
Il tribunale di Marsala ha condannato Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, a 15 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza riguarda il ruolo svolto nel seguire le cure di Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza, evidenziando il coinvolgimento del professionista nel contesto delle indagini sulla presenza mafiosa.
Quindici anni per concorso esterno in associazione mafiosa. È la condanna inflitta dal tribunale di Marsala ad Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara che aveva seguito tutto l’iter delle cure di Matteo Messina Denaro dopo la scoperta del tumore al colon, quando era ancora latitante. L’accusa aveva chiesto una condanna a 18 anni di carcere. Tumbarello, massone iscritto al Grande Oriente (poi sospeso), ex politico ( consigliere provinciale e candidato alle regionali con l’Udc ), era finito in carcere meno di un mese dopo l’arresto dell’ex boss di Castelvetrano, avvenuto il 16 gennaio del 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Me lo augurano, ma i miei genitori sono morti così”. Ballando, sfogo shock della protagonista thesocialpost.it
Traffico Roma del 10-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Sanremo 2026, Carlo Conti ad Atreju: “Poche polemiche, sono preoccupato” lapresse.it
Strangola la madre e finge che sia caduta in casa a Milano, Pietro Cortti condannato all’ergastolo lapresse.it
Usa: Bonelli, 'Meloni a servizio Trump per Italia fuori da Ue? Governo smentisca' iltempo.it
Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «L'Europa intralcia la pace in Ucraina» laverita.info