alfonso tumbarello condannato al medico di messina denaro 15 anni per concorso esterno alla mafia

Il tribunale di Marsala ha condannato Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, a 15 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza riguarda il ruolo svolto nel seguire le cure di Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza, evidenziando il coinvolgimento del professionista nel contesto delle indagini sulla presenza mafiosa.

Quindici anni per concorso esterno in associazione mafiosa. È la condanna inflitta dal tribunale di Marsala ad Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello di Mazara che aveva seguito tutto l’iter delle cure di Matteo Messina Denaro dopo la scoperta del tumore al colon, quando era ancora latitante. L’accusa aveva chiesto una condanna a 18 anni di carcere. Tumbarello, massone iscritto al Grande Oriente (poi sospeso), ex politico ( consigliere provinciale e candidato alle regionali con l’Udc ), era finito in carcere meno di un mese dopo l’arresto dell’ex boss di Castelvetrano, avvenuto il 16 gennaio del 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it