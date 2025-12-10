’Alfa Beta Volley’ a scuola Il progetto della 4 Torri

È stato recentemente presentato il progetto Alfa Beta Volley, promosso da 4 Torri Volley Ferrara in collaborazione con Pallavolo Ferrara - Acli San Luca. L'iniziativa mira a coinvolgere gli studenti scolastici in attività sportive e di formazione, promuovendo valori come il fair play e il lavoro di squadra attraverso il volley.

Nei giorni scorsi è stato presentato ufficialmente il progetto Alfa Beta Volley, promosso da 4 Torri Volley Ferrara, in collaborazione con Pallavolo Ferrara - Acli San Luca. Un'iniziativa che porta la pallavolo dentro le scuole primarie e secondarie del territorio, con l'obiettivo di promuovere attività motoria, integrazione e benessere per le nuove generazioni. Presenti nella conferenza stampa tenutasi al palasport il presidente di 4 Torri Alberto Bova, la presidente di Copma Silvia Grandi, il presidente di Edilalba Flavio Kodraliu, il direttore generale 4 Torri Roberto Poli, il responsabile dei progetti sportivi 4 Torri Matteo Caputo, la responsabile settore volley s3 Lara Ferraris, il delegato Coni Ruggero Tosi.

