Alessio Quaranta nel Bureau della Network of Economic Regulators dell’Ocse

Alessio Quaranta, attuale vicesegretario generale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), è stato designato membro del Bureau della Network of Economic Regulators (Ner), il network promosso dall'Ocse per promuovere il dialogo e la collaborazione tra le principali autorità regolatorie a livello globale. Quaranta porta all'Ocse un bagaglio di competenze consolidato nel settore della regolazione dei trasporti, che potrà arricchire il confronto internazionale su temi chiave come innovazione, efficienza e trasparenza nei sistemi regolatori.