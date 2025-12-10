Alessio Quaranta nel Bureau della Network of Economic Regulators dell’Ocse
Alessio Quaranta, vicesegretario generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, è stato nominato membro del Bureau della Network of Economic Regulators (Ner) dell’Ocse. Questa nomina rafforza il ruolo dell’Italia nel dialogo internazionale tra le principali autorità regolatorie, favorendo la collaborazione e lo scambio di best practice a livello globale nel settore regolatorio.
Alessio Quaranta, attuale vicesegretario generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art), è stato designato membro del Bureau della Network of Economic Regulators (Ner), il network promosso dall’Ocse per promuovere il dialogo e la collaborazione tra le principali autorità regolatorie a livello globale. Quaranta porta all’Ocse un bagaglio di competenze consolidato nel settore della regolazione dei trasporti, che potrà arricchire il confronto internazionale su temi chiave come innovazione, efficienza e trasparenza nei sistemi regolatori. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
