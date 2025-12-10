Alberto Angela diventa un personaggio di Topolino | eccolo in versione papero
Alberto Angela si presenta ora come un personaggio di Topolino, assumendo la forma di un papero chiamato Albert Quarky. Dopo l’esperienza di suo padre Piero nel 2018, anche il noto divulgatore scientifico entra nel mondo Disney, dando vita a una versione fantasiosa di sé stesso. Un debutto che unisce divulgazione e mondo dell’animazione in modo originale e divertente.
Alberto Angela si trasforma in un 'papero' su Topolino. Proprio come nel 2018 era successo al compianto padre Piero, ideatore di 'Quark' e 'Superquark', di diventare il personaggio Peter Quarky, oggi il noto divulgatore scientifico eredita il cognome di fantasia e debutta come Albert Quarky sul. 🔗 Leggi su Today.it
Sky tg24. . Dopo Piero Angela, anche Alberto arriva su Topolino in versione paperizzata. Nel numero disponibile da oggi, mercoledì 10 dicembre, Albert Quarky affianca Topolino, Pippo in un viaggio nel tempo grazie alla macchina del Professor Zapotec. Serg - facebook.com Vai su Facebook
Dopo Piero Angela, anche Alberto arriva su Topolino in versione paperizzata. Nel numero disponibile da oggi, mercoledì 10 dicembre, Albert Quarky affianca Topolino, Pippo in un viaggio nel tempo grazie alla macchina del Professor Zapotec. Sergio Badino ( Vai su X
Topolino, Alberto Angela diventa un fumetto - Il divulgatore scientifico diventa un fumetto e protagonista di una delle storie del celebre settimanale, ... Riporta msn.com
