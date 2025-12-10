Alberto Angela diventa un personaggio di Topolino | eccolo in versione papero

Alberto Angela si presenta ora come un personaggio di Topolino, assumendo la forma di un papero chiamato Albert Quarky. Dopo l’esperienza di suo padre Piero nel 2018, anche il noto divulgatore scientifico entra nel mondo Disney, dando vita a una versione fantasiosa di sé stesso. Un debutto che unisce divulgazione e mondo dell’animazione in modo originale e divertente.

