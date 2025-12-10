Al Vomero caos nella strada dei baretti residenti disperati | Non riusciamo più a vivere zero controlli

Al Vomero, residenti di via Alvino si dichiarano disperati a causa del crescente caos nella zona dei baretti. Tra schiamazzi, folla e urla fino a tarda notte, chiedono interventi e maggiori controlli per poter tornare a vivere in tranquillità. La situazione sta generando tensione e insicurezza tra coloro che abitano nella zona.

Hanno agito su delega della Corte dei Conti della Campania, gli agenti della polizia municipale che l'altra sera hanno portato avanti un maxi-blitz sui dehors e sui gazebo irregolari del Vomero. Decine di interventi, e molteplici sequestri arrivati l'altro ieri n tutta