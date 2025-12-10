Al Vomero caos nella strada dei baretti residenti disperati | Non riusciamo più a vivere zero controlli

Al Vomero, residenti di via Alvino si dichiarano disperati a causa del crescente caos nella zona dei baretti. Tra schiamazzi, folla e urla fino a tarda notte, chiedono interventi e maggiori controlli per poter tornare a vivere in tranquillità. La situazione sta generando tensione e insicurezza tra coloro che abitano nella zona.

Protesta dei residenti di via Alvino al Vomero: "Schiamazzi, folla e urla fino a tardi. Qui non si vive più". I consiglieri Culiers e Flores: "Non c'è spazio per i mezzi di emergenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

