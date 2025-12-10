Al via progetto Jadeite per transizione verde nel Mediterraneo Palestina tra i partner

Il progetto “Jadeite” è stato avviato a Firenze, con l'obiettivo di promuovere una transizione verde e partecipativa nel Mediterraneo. Finanziato dal programma europeo Interreg Next Med, coinvolge diversi partner, tra cui la Palestina, e mira a favorire una crescita sostenibile e giusta nella regione attraverso pratiche di governance inclusiva.

Firenze, 10 dicembre 2025 - Ha preso il via a Firenze, nella sede della Presidenza regionale di Palazzo Strozzi Sacrati, il progetto "Jadeite" (Just and Green Transition through Participatory Governance), finanziato dal programma europeo Interreg Next Med, che punta a promuovere una transizione ecologica ed equa nell'area del Mediterraneo. Tre giorni di lavori, fino all'11 dicembre, che dopo Firenze toccheranno Pisa e Peccioli. Ad aprire l'incontro odierno, la vicepresidente della Regione e assessora alla cooperazione internazionale, Bintou Mia Diop, e il responsabile del Settore attività internazionali e attrazione investimenti, Filippo Giabbani.

