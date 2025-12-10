Al via l’Alfred Dunhill Championship 2026 | quattro giorni di grande golf su Sky e NOW

Dal 11 al 14 dicembre, il DP World Tour torna a incantare con l’Alfred Dunhill Championship 2026, un evento di quattro giorni di grande golf al Royal Johannesburg Club. La competizione sarà trasmessa in diretta su Sky e disponibile in streaming su NOW, offrendo agli appassionati un’occasione imperdibile di seguire da vicino le emozioni del torneo.

