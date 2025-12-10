Al via l’Alfred Dunhill Championship 2026 | quattro giorni di grande golf su Sky e NOW
Dal 11 al 14 dicembre, il DP World Tour torna a incantare con l’Alfred Dunhill Championship 2026, un evento di quattro giorni di grande golf al Royal Johannesburg Club. La competizione sarà trasmessa in diretta su Sky e disponibile in streaming su NOW, offrendo agli appassionati un’occasione imperdibile di seguire da vicino le emozioni del torneo.
Dall'11 al 14 dicembre il DP World Tour torna protagonista con l'Alfred Dunhill Championship dal Royal Johannesburg Club, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il DP World Tour chiude l'anno con un appuntamento di primo piano: l'Alfred Dunhill Championship, in programma da giovedì 11 a domenica 14 dicembre, sarà visibile integralmente su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Una settimana di golf internazionale che riporta l'attenzione su uno dei tornei più attesi del calendario.
