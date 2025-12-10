Al via la terza edizione de La notte dei Licei Artistici della Campania | appuntamento al liceo Sabatini-Menna

La terza edizione de “La notte dei Licei Artistici della Campania” prende il via al liceo Sabatini-Menna, offrendo un’occasione speciale per valorizzare l’arte, la creatività e il talento degli studenti della regione. L’evento, promosso dalla Rete dei Licei Artistici, mira a coinvolgere la comunità in una manifestazione di espressione artistica e culturale.

