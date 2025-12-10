Al via la terza edizione de La notte dei Licei Artistici della Campania | appuntamento al liceo Sabatini-Menna
La terza edizione de “La notte dei Licei Artistici della Campania” prende il via al liceo Sabatini-Menna, offrendo un’occasione speciale per valorizzare l’arte, la creatività e il talento degli studenti della regione. L’evento, promosso dalla Rete dei Licei Artistici, mira a coinvolgere la comunità in una manifestazione di espressione artistica e culturale.
Al via la terza edizione de "La notte dei Licei Artistici della Campania", iniziativa promossa dalla Rete dei Licei Artistici della nostra regione allo scopo di creare un'occasione unica per celebrare l'arte, la creatività e il talento. A partire dalle ore 17 di venerdì 12 dicembre 2025
