Al via il percorso IFTS che guarda al futuro del settore farmaceutico in Campania

10 dic 2025

Inizia in Campania il nuovo percorso IFTS dedicato alla formazione di Operatore di Produzione Farmaceutica. Il corso, avviato a Capua, mira a rispondere alla crescente domanda di professionisti qualificati nel settore farmaceutico, offrendo un'opportunità di formazione tecnica superiore attraverso un percorso di apprendistato di primo livello.

