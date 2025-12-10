Al via il percorso IFTS che guarda al futuro del settore farmaceutico in Campania
Inizia in Campania il nuovo percorso IFTS dedicato alla formazione di Operatore di Produzione Farmaceutica. Il corso, avviato a Capua, mira a rispondere alla crescente domanda di professionisti qualificati nel settore farmaceutico, offrendo un'opportunità di formazione tecnica superiore attraverso un percorso di apprendistato di primo livello.
Parte oggi in Campania, a Capua, in provincia di Caserta, il percorso di formazione e istruzione tecnica superiore (IFTS) in apprendistato di primo livello dedicato alla figura di Operatore di Produzione Farmaceutica (Pharmaceutical Line Operator), considerato tra i profili maggiormente richiesti. 🔗 Leggi su Casertanews.it
CNA Forlì-Cesena. . Lunedì 1 dicembre, al Cantiere del Pardo, è stata presentata la sesta edizione dell’IFTS “Tecnico di progettazione per il prodotto nautico sostenibile”: un percorso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e promosso da CNA fo.e - facebook.com Vai su Facebook
Roma, una 23enne denuncia: "Violentata fuori dalla metro" tgcom24.mediaset.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it
Ieri la regina Camilla ha incontrato un gruppo di vittime di abusi economici. Con un invito alle banche a ... iodonna.it
Mosca: “La promessa di elezioni di Zelensky è teatro delle marionette” imolaoggi.it
Milan e Socios aprono le porte del dietro le quinte del mondo rossonero: i dettagli pianetamilan.it
Certificato di malattia a distanza: si farà in “televisita”. Svolta nella digitalizzazione sanitaria quotidiano.net
Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio ... calcionews24.com
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it