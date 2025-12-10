Al Teatro Ristori doppio appuntamento nel weekend | Cena Spettacolo e Jazz Club

Al Teatro Ristori si prepara un weekend ricco di eventi, tra Cena-Spettacolo e Jazz Club, in un’atmosfera natalizia. Il teatro, vestito a festa, accoglie il pubblico per momenti di intrattenimento e musica dal vivo, regalando un fine settimana all’insegna delle festività e della convivialità, in attesa delle celebrazioni di fine anno.

Un fine settimana in pieno stile natalizio in un teatro vestito a festa. È in arrivo un altro weekend all’insegna delle atmosfere festose di fine anno al Teatro Ristori dove tra pochi giorni prenderà vita la seconda, attesa, Cena-Spettacolo. Venerdì 12 dicembre, inizio ore 20, sarà la volta di un. 🔗 Leggi su Veronasera.it

