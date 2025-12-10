Al Teatro Centrale di San Bonifacio il concerto Il Sorriso del Natale
Venerdì 26 dicembre alle ore 17, il Teatro Centrale di San Bonifacio ospiterà la nona edizione del concerto “Il Sorriso del Natale”, proposto dall’associazione Banda Spettacolo di Prova – APS. Un evento musicale dedicato alle festività di fine anno, che coinvolgerà il pubblico in una magica atmosfera natalizia.
Venerdì 26 dicembre alle ore 17, al Teatro Centrale di San Bonifacio, l'associazione musicale Banda Spettacolo di Prova – APS presenterà la nona edizione del concerto dedicato alle festività di fine anno, intitolato "Il Sorriso del Natale". L'iniziativa, particolarmente attesa dal pubblico, verrà.
