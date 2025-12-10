Al Teatro Centrale di San Bonifacio il concerto Il Sorriso del Natale

Veronasera.it | 10 dic 2025

Venerdì 26 dicembre alle ore 17, il Teatro Centrale di San Bonifacio ospiterà la nona edizione del concerto “Il Sorriso del Natale”, proposto dall’associazione Banda Spettacolo di Prova – APS. Un evento musicale dedicato alle festività di fine anno, che coinvolgerà il pubblico in una magica atmosfera natalizia.

