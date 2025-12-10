Al Teatro Cartiere Carrara la 13° edizione di Materia Prima Festival

Dal 4 marzo al 14 aprile 2026, il Teatro Cartiere Carrara ospiterà la 13ª edizione di Materia Prima Festival, evento di riferimento per il teatro e le performace contemporanee. La rassegna, che si svolge tra il Teatro Cantiere Florida e altri spazi fiorentini, presenta le produzioni più innovative e significative del panorama artistico attuale.

Si terrà dal 4 marzo al 14 aprile 2026 la 13ma edizione di Materia Prima Festival, l’evento dedicato al panorama teatrale e performativo contemporaneo che ogni anno porta a Firenze, tra il Teatro Cantiere Florida e altri spazi della città, le produzioni più interessanti in circolazione. Prime. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Teatro Cartiere Carrara. Fabri Fibra sul palco - Archiviato il doppio sold out all’Unipol Forum di Assago, parte stasera dal Teatro Cartiere Carrara il nuovo tour nei superclub italiani di Fabri Fibra. Segnala lanazione.it

Firenze, nuovo impianto di amplificazione al Teatro Cartiere Carrara - array anche al Teatro Puccini e al Mandela Forum,al Teatro di Fiesole, al Garibaldi di Prato e al Modigliani Forum di Livorno Firenze, 29 gennaio 2025 - Come scrive lanazione.it

CHIELLO - CLUB TOUR 2026 16-04-2026 PADOVA - Gran Teatro Geox 19-04-2026 ROMA - Atlantico 21-04-2026 FIRENZE - Teatro Cartiere Carrara 22-04-2026 BOLOGNA - Estragon 28-04-2026 MILANO - Alcatraz 29-04-2026 VENARIA REALE - Teatro Co - facebook.com Vai su Facebook