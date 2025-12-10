Al Teatro Cardinal Massaia di Torino lo show di Leonardo Decarli La vita è una mer…aviglia

Torinotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre, il teatro Cardinal Massaia di Torino ospiterà lo spettacolo di Leonardo Decarli, noto come uno dei primi youtuber italiani, e anche cantante, attore e conduttore. Con una community di oltre 2 milioni di follower, Decarli porta in scena

Leonardo Decarli, tra i primi youtuber italiani, cantante, attore, conduttore tv e speaker radiofonico, con una community di oltre 2 milioni di followers tra IG e TikTok, arriva al Teatro Cardinal Massaia di Torino venerdì 12 dicembre (ore 20.45) con il suo nuovo show: “La vita è una mer.aviglia”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Halloween a Torino. Al teatro Cardinal Massaia di scena “La vedova”

"Alta infedeltà", lo spettacolo al Teatro Cardinal Massaia

"Hansel e Gretel il Musical" chiude le feste al Teatro Cardinal Massaia

teatro cardinal massaia torinoDa Bosconero al Cardinal Massaia: la crescita di “Chi è di Scena” - L’associazione nata in un ex teatro di paese assume la gestione del Massaia di Torino: formazione, inclusione e un progetto di rilancio per riportare lo storico spazio culturale al centro della città ... Lo riporta giornalelavoce.it