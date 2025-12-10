Al Teatro Cardinal Massaia di Torino lo show di Leonardo Decarli La vita è una mer…aviglia
Venerdì 12 dicembre, il teatro Cardinal Massaia di Torino ospiterà lo spettacolo di Leonardo Decarli, noto come uno dei primi youtuber italiani, e anche cantante, attore e conduttore. Con una community di oltre 2 milioni di follower, Decarli porta in scena
Leonardo Decarli, tra i primi youtuber italiani, cantante, attore, conduttore tv e speaker radiofonico, con una community di oltre 2 milioni di followers tra IG e TikTok, arriva al Teatro Cardinal Massaia di Torino venerdì 12 dicembre (ore 20.45) con il suo nuovo show: “La vita è una mer.aviglia”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Halloween a Torino. Al teatro Cardinal Massaia di scena “La vedova”
"Alta infedeltà", lo spettacolo al Teatro Cardinal Massaia
"Hansel e Gretel il Musical" chiude le feste al Teatro Cardinal Massaia
Capodanno con @manuel_negro_showman e tantiiiiiissimi artisti speciali! Ci saremo anche noi… purtroppo per voi 31 dicembre Teatro Cardinal Massaia BIGLIETTI In biglietteria: lun–ven dalle 17:00 alle 20:00 Online: link in bio e nelle storie Info: 34 - facebook.com Vai su Facebook
Da Bosconero al Cardinal Massaia: la crescita di “Chi è di Scena” - L’associazione nata in un ex teatro di paese assume la gestione del Massaia di Torino: formazione, inclusione e un progetto di rilancio per riportare lo storico spazio culturale al centro della città ... Lo riporta giornalelavoce.it
Galateo della bomboniera della cresima e idee originali periodicodaily.com
Natale sul Garda. Dove l’atmosfera alpina incontra l’incanto del lago quotidiano.net
"Allarme sicurezza? Noi lo diciamo da anni" ilrestodelcarlino.it
Pace, conti, scommesse e nuove generazioni. Viaggio (e tagliando) nell’agenda di Giorgetti ilfoglio.it
La carica di Anduril: cosi l’industria della Difesa Usa punta sul riarmo dell’Asia it.insideover.com
Ospedale sotto esame. Bene parto e ambito cardiocircolatorio ilrestodelcarlino.it