Al Teatro Bracco Caterina De Santis ed Enzo Casertano con Tesoro non è come credi

Al Teatro Bracco di Napoli, tra storie e memorie di un’umanità complessa, torna in scena la commedia con Caterina De Santis ed Enzo Casertano in “Tesoro non è come credi”. L’evento ripropone il fascino della grande risata e del teatro di qualità, continuando a essere un punto di riferimento culturale nel cuore della città.

NAPOLI – I n via Tarsia, là dove il Teatro Bracco da anni custodisce storie, memorie e frammenti di un’umanità intensa e contraddittoria, torna a splendere la luce della grande commedia. A guidare il pubblico in questo nuovo viaggio scenico è ancora una volta la padrona di casa, Caterina De Santis, icona di una scena napoletana che sa farsi materna e irriverente allo stesso tempo. Accanto a lei, l’energia farsesca e sempre misurata di Enzo Casertano, interprete capace di modulare il comico con una sorprendente delicatezza emotiva. Da giovedì 11 dicembre all’11 gennaio 2026 (feriali ore 21.00, sabato ore 19. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Al Teatro Bracco Caterina De Santis ed Enzo Casertano con “Tesoro non è come credi”

Al Teatro Bracco in scena i fratelli Salvetti con Storta vaderitta vene! - Zazoom Social News

Al Teatro Bracco Caterina De Santis ed Enzo Casertano - In via Tarsia, là dove il Teatro Bracco da anni custodisce storie, memorie e frammenti di un’umanità intensa e contraddittoria, torna a splendere la luce ... Segnala napolivillage.com

'Bracco', nuovo cartellone: Caterina De Santis con 3 produzioni - anche alla tasca": Caterina De Santis, direttrice artistica e protagonista quest'anno di tre produzioni del Teatro Bracco di Napoli, annuncia così il nuovo ... Riporta ansa.it

Dall' 11 Dicembre al Teatro Bracco "Tesoro non è come credi" di Paolo Caiazzo Regia Claudio Insegno.Amici napoletani vi aspettiamo ? Scrivimi in privato per avere i biglietti scontati con la promozione "amici di Enzo". Vai su Facebook