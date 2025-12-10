Al sicurezza al centro del Consiglio comunale il sindaco Sacchetti | Raddoppiati i servizi serali

Il Consiglio comunale di Santarcangelo ha dedicato la seduta interamente alla sicurezza, con interventi e discussioni su microcriminalità e misure di rafforzamento. Il sindaco Sacchetti ha annunciato un raddoppio dei servizi serali, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la sicurezza cittadina e rispondere alle esigenze dei residenti.

Il Consiglio comunale di Santarcangelo, interamente dedicato alla sicurezza, di mercoledì si è aperto con la comunicazione del consigliere Gabriele Stanchini (Allenza civica) che ha dato lettura della richiesta di “Discussione sulla microcriminalità, sulle misure di rafforzamento della sicurezza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Rimini, più controlli di sicurezza in centro storico durante le Festività natalizie - facebook.com Vai su Facebook

Sicurezza, migrazioni ed economia al centro dell’incontro odierno del Sottosegretario @GiorgioSilli con il Presidente della Camera dei Rappresentanti dell’Est Libico Agila Saleh. Prosegue con determinazione l'impegno a favore della Libia nel quadro del Vai su X

Santarcangelo, consiglio comunale "rovente" sulla sicurezza: "Turni serali Polizia Locale raddoppiati" - Il Consiglio comunale di martedì 9 dicembre, interamente dedicato alla sicurezza, si è aperto con la comunicazione del consigliere Gabriele Stanchini (Allenza civica) che ha dato lettura della richies ... Come scrive altarimini.it