al nuovo teatro ateneo il lavoro va in scena con worktxt

Il 18 dicembre 2025, il Nuovo Teatro Ateneo ospita WORK.TXT, un innovativo esperimento teatrale che mette in scena il mondo del lavoro attraverso un'interpretazione originale e coinvolgente. Un evento che invita il pubblico a riflettere sulle dinamiche e le sfide del mondo lavorativo, offrendo un’esperienza artistica unica nel suo genere.

Il 18 dicembre 2025 il Nuovo Teatro Ateneo apre le porte a un esperimento teatrale raro e necessario. Con WORK.TXT, il drammaturgo e regista britannico Nathan Ellis invita il pubblico romano a guardare in faccia la propria vita lavorativa, trasformando una serata a teatro in un rito collettivo dedicato alle contraddizioni del lavoro contemporaneo. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

