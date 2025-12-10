Al Lyrick doppio appuntamento da ridere con Luca Bizzarri ed Herbert Ballerina
Al Teatro Lyrick di Assisi tornano Luca Bizzarri e Herbert Ballerina con un doppio spettacolo questa settimana, parte della stagione
Doppio spettacolo questa settimana al Teatro Lyrick di Assisi dove, nell'ambito della stagione "Non c’è 2 senza. 5", arrivano Luca Bizzarri e Herbert Ballerina.Luca BizzarriGiovedì 11 dicembre alle 21.15 ad andare in scena sarà Luca Bizzarri con "Non hanno un amico dubbio", scritto con Ugo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Bizzarri e Ballerina attesi al Lyrick di #Assisi #Comeunacatapulta #comicità #cultura #HerbertBallerina #LucaBizzarri #Nonhannounamico #PaoloRuffini #podcast #satira #spettacolo #Stagioneteatrale #teatrolyrick #TicketOne #ZonaFranca Vai su Facebook
La stagione Due eventi da ridere al Lyrick - Doppio spettacolo ad Assisi: domani sera va in scena Luca Bizzarri, sabato Herbert Ballerina, per la prima volta a teatro ... Segnala msn.com
