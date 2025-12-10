Al liceo Volta la chiusura delle attività sportive scolastiche | la cerimonia
Questa mattina al liceo Volta si è svolta la cerimonia di chiusura delle attività sportive scolastiche dell’anno scolastico 2025. L’evento ha rappresentato un momento di festa e riconoscimento per gli studenti coinvolti, evidenziando l’importanza dello sport nel percorso formativo e nel benessere degli studenti.
Questa mattina si è svolta la cerimonia di chiusura delle attività sportive scolastiche a.s. 2025 del liceo A.Volta, presso l’aula magna dell’istituto. All'evento erano presenti la dirigente scolastica prof.ssa Maria Rosa Monterosso; il vicedirettore dell'Ufficio scolastico regionale Antonino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio Calabria, grande entusiasmo al Liceo “Volta” per la cerimonia di chiusura delle attività sportive scolastiche - Si è svolta questa mattina la “Cerimonia di chiusura Attività Sportive Scolastiche a. Segnala strettoweb.com
Dalla Magna Grecia allo sport scolastico: al Liceo Scientifico “Volta” di Reggio Calabria la cerimonia di chiusura delle attività sportive - “L’intera comunità del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria è lieta di ospitare la Cerimonia Regionale di Chiusura delle Attività Sportive Scolastiche relative all’anno 2024–2025. Da strettoweb.com
Nell’aula magna del Liceo Volta si è svolta la cerimonia conclusiva delle attività sportive dell’anno scolastico 2024-2025, alla presenza della Dirigente Monterosso, dei rappresentanti regionali e dell’assessora comunale Curatola. «Lo sport crea ponti, avvicina Vai su Facebook
Scuola, firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici: come cambiano medie e elementari metropolitanmagazine
Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso ilgiorno.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 ilfattoquotidiano.it
“Padre, figlio e spirito azzurro”: la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia ilnapolista.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com