Al liceo Volta la chiusura delle attività sportive scolastiche | la cerimonia

Questa mattina al liceo Volta si è svolta la cerimonia di chiusura delle attività sportive scolastiche dell’anno scolastico 2025. L’evento ha rappresentato un momento di festa e riconoscimento per gli studenti coinvolti, evidenziando l’importanza dello sport nel percorso formativo e nel benessere degli studenti.

Questa mattina si è svolta la cerimonia di chiusura delle attività sportive scolastiche a.s. 2025 del liceo A.Volta, presso l’aula magna dell’istituto. All'evento erano presenti la dirigente scolastica prof.ssa Maria Rosa Monterosso; il vicedirettore dell'Ufficio scolastico regionale Antonino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria, grande entusiasmo al Liceo “Volta” per la cerimonia di chiusura delle attività sportive scolastiche - Si è svolta questa mattina la “Cerimonia di chiusura Attività Sportive Scolastiche a. Segnala strettoweb.com

Dalla Magna Grecia allo sport scolastico: al Liceo Scientifico “Volta” di Reggio Calabria la cerimonia di chiusura delle attività sportive - “L’intera comunità del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria è lieta di ospitare la Cerimonia Regionale di Chiusura delle Attività Sportive Scolastiche relative all’anno 2024–2025. Da strettoweb.com

Nell’aula magna del Liceo Volta si è svolta la cerimonia conclusiva delle attività sportive dell’anno scolastico 2024-2025, alla presenza della Dirigente Monterosso, dei rappresentanti regionali e dell’assessora comunale Curatola. «Lo sport crea ponti, avvicina Vai su Facebook