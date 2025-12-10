Al Gotico arriva il Natale con quattro eventi tra musica e tradizione

Ilpiacenza.it | 10 dic 2025

Al Centro Commerciale Gotico, il Natale si celebra con quattro eventi tra musica e tradizione, pronti ad animare due fine settimana di dicembre. Un’occasione per vivere l’atmosfera festiva tra momenti coinvolgenti e condivisi, rendendo speciale il periodo più magico dell’anno.

Anche quest'anno il Natale si accende di musica, emozioni e momenti da condividere al Centro commerciale Gotico con quattro eventi che animeranno due fine settimana consecutivi di dicembre. Un calendario che unisce giovani talenti, realtà educative e associazioni del territorio, trasformando il.

