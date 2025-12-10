Al Circolo Fortapasc di Atripalda il duo live di Francesco Carpentieri e Matteo Trapanese
Il 13 dicembre, al Circolo Fortapasc di Atripalda, si esibiranno in duo il vincitore del Premio Botteghe d'Autore 2025, Matteo Trapanese, insieme al musicista avellinese Francesco Carpentieri, per un concerto live che promette un'esperienza musicale coinvolgente e di qualità.
Sabato 13 Dicembre, al Circolo Fortapasc di Atripalda, il vincitore del Premio Botteghe d'Autore 2025 - Matteo Trapanese in duo con il musicista avellinese Francesco Carpentieri.Dopo il live di Alessandra Nazzaro dello scorso 22 Novembre, prosegue la rassegna di musica d'autore e di qualità al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Circolo Arci Fortapasc di Atripalda, arriva con la sua musica d'autore Alessandra Nazzaro
Ci vediamo oggi tutti in insieme a Borgo Ferrovia, Quando apre un circolo, un nuovo spazio, si sente un’energia nuova. Come un forte respiro dopo mesi di apnea. Vai su Facebook
’Alfa Beta Volley’ a scuola. Il progetto della 4 Torri sport.quotidiano.net
Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e ... juventusnews24.com
Non solo Alcaraz: chi affronterà Sinner nella seconda esibizione prima degli Australian Open 2026 oasport.it
In campo stasera otto formazioni reggiane. Reggiolo-Original Celtic, sfida di Coppa ilrestodelcarlino.it
Perché La corsa senza fine dell’export cinese può travolgere il mondo it.insideover.com
UNICEF: a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso, allarme malnutrizione puntomagazine.it
Mercato, Zanazzi lascia la Vianese. Giocherà nella Poggese del ds Altinier ilrestodelcarlino.it
Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e ... juventusnews24.com
Non solo Alcaraz: chi affronterà Sinner nella seconda esibizione prima degli Australian Open 2026 oasport.it
In campo stasera otto formazioni reggiane. Reggiolo-Original Celtic, sfida di Coppa ilrestodelcarlino.it
Perché La corsa senza fine dell’export cinese può travolgere il mondo it.insideover.com
UNICEF: a Gaza un neonato su dieci nasce sottopeso, allarme malnutrizione puntomagazine.it
Mercato, Zanazzi lascia la Vianese. Giocherà nella Poggese del ds Altinier ilrestodelcarlino.it