Al Circolo Fortapasc di Atripalda il duo live di Francesco Carpentieri e Matteo Trapanese

10 dic 2025

Il 13 dicembre, al Circolo Fortapasc di Atripalda, si esibiranno in duo il vincitore del Premio Botteghe d'Autore 2025, Matteo Trapanese, insieme al musicista avellinese Francesco Carpentieri, per un concerto live che promette un'esperienza musicale coinvolgente e di qualità.

