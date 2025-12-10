Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di L' audacia della bouganville il nuovo libro di Marianna Morante

Al Circolo della Stampa di Avellino si è svolta la presentazione di

Una bouganville che resiste al vento, che affonda le radici e continua a fiorire: è da questa immagine che prende vita L’audacia della bouganville. Una storia di restanza, il nuovo romanzo di Marianna Morante, edito da Il Papavero, che sarà presentato venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 18.00. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

