Al Circolo Cittadino | Jazz Voices

Latinatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 21 dicembre, al Circolo Cittadino, torna l'appuntamento con le Mattinate Musicali, dedicato al jazz. In questa occasione si terrà il concerto di Jazz Voices, un evento che celebra l'arte della voce nel jazz, offrendo un momento di musica e emozioni per gli appassionati e il pubblico.

Tornano al Circolo Cittadino Le Mattinate Musicali: domenica 21 dicembre si potranno ascoltare Jazz Voices – La voce nel jazz.Due voci interpretano i grandi classici del jazz, dalle ballad più intime agli swing travolgenti. Un concerto elegante e ricco di emozioni, per una mattinata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

