Al Circolo Cittadino | Jazz Voices
Domenica 21 dicembre, al Circolo Cittadino, torna l'appuntamento con le Mattinate Musicali, dedicato al jazz. In questa occasione si terrà il concerto di Jazz Voices, un evento che celebra l'arte della voce nel jazz, offrendo un momento di musica e emozioni per gli appassionati e il pubblico.
Tornano al Circolo Cittadino Le Mattinate Musicali: domenica 21 dicembre si potranno ascoltare Jazz Voices – La voce nel jazz.Due voci interpretano i grandi classici del jazz, dalle ballad più intime agli swing travolgenti. Un concerto elegante e ricco di emozioni, per una mattinata. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
I Giovani Filarmonici Pontini in concerto al Circolo Cittadino
"Le Mattinate Musicali" al Circolo Cittadino
Al Circolo Cittadino "Napul’è ‘na canzone"
Il Circolo cittadino guidato da Nino Taverniti esprime preoccupazione per la recente intesa che punta a limitare la mobilità sanitaria. L’appello alla segretaria nazionale dem: «Impatto grave sui calabresi se non ci sarà un potenziamento reale dei servizi nella n Vai su Facebook
Il Circolo Lucca Jazz si fa in quattro, magico omaggio a Giangi - Anche quest’anno il Circolo Lucca jazz aps parteciperà con gradimento alla Fabbrica del Natale 2024 che il Comune di Lucca... Lo riporta lanazione.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it