al cimitero un bigliettino di auguri per i propri cari

Al cimitero di Bergamo torna l'iniziativa dell'albero di Natale, un'occasione per lasciare un messaggio di affetto ai propri cari scomparsi. Dopo il grande successo dello scorso anno con 2.300 messaggi, il Comune ripropone questa tradizione che permette di condividere ricordi e pensieri in modo semplice e simbolico durante le festività.

