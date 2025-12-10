Al Bolognini un mondo di colori per i bimbi della Pediatria
Al «Bolognini» i bambini della Pediatria vivono un’esperienza più colorata e stimolante grazie al progetto realizzato con Fondazione Grizzly. Attraverso iniziative creative, si mira a rendere più serena e a misura di bambino la permanenza in ospedale, trasformando un ambiente di cura in uno spazio di fantasia e speranza.
IL PROGETTO. Con Fondazione Grizzly, anche in un luogo di degenza può esserci spazio per la fantasia, così da rendere più a misura di bambino la permanenza in ospedale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
La nostra Alice, il mitico Numero Otto, e la temibile Signorina Effe ieri hanno scoperto un mondo incantato, abitato da magiche figure, in cui niente è come ci si aspetta.
