Al Bolognini un mondo di colori per i bimbi della Pediatria

Al «Bolognini» i bambini della Pediatria vivono un’esperienza più colorata e stimolante grazie al progetto realizzato con Fondazione Grizzly. Attraverso iniziative creative, si mira a rendere più serena e a misura di bambino la permanenza in ospedale, trasformando un ambiente di cura in uno spazio di fantasia e speranza.

Con Fondazione Grizzly, anche in un luogo di degenza può esserci spazio per la fantasia, così da rendere più a misura di bambino la permanenza in ospedale.

