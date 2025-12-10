Al Beato Pellegrino la ginnastica dolce con musica per chi usa il deambulatore

Padovaoggi.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Servizi Beato Pellegrino di AltaVita-IRA propone un nuovo corso di ginnastica dolce con musica pensato per chi utilizza il deambulatore. Questa iniziativa, coordinata dal servizio di fisioterapia, mira a favorire il benessere e la mobilità degli anziani attraverso esercizi dolci e coinvolgenti.

Il Centro Servizi Beato Pellegrino di AltaVita-IRA ha avviato un corso di ginnastica dolce con accompagnamento musicale, coordinato dal servizio di fisioterapia della struttura.L'attività, avviata a ottobre e in programma fino alle festività natalizie, integra l'attività motoria di gruppo con la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

