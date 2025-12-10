Akanji | Rigore? Se guardi tutto al rallentatore…

L'episodio del rigore assegnato nel finale della partita tra Inter e Liverpool ha acceso polemiche e analisi. Akanji ha commentato l'episodio, sottolineando come la decisione possa sembrare diversa se osservata al rallentatore. La sconfitta dell'Inter resta al centro del dibattito, con l'attenzione rivolta ai dettagli che hanno influenzato il risultato.

Akanji. La sconfitta dell’ Inter contro il Liverpool continua a far discutere, soprattutto per l’episodio che ha deciso la gara nei minuti finali. Il calcio di rigore assegnato ai Reds per una trattenuta di Bastoni su Wirtz ha acceso il dibattito nel post-partita, dividendo tifosi e addetti ai lavori. Un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca ai nerazzurri, beffati proprio quando il pareggio sembrava ormai alla portata. A prendere posizione è stato anche Manuel Akanji, intervenuto ai microfoni di CBS Sports. Il difensore svizzero ha espresso con chiarezza il suo punto di vista sull’azione incriminata: “ Bastoni tira la maglia ma è una trattenuta leggera, e ovviamente se guardi tutto al rallentatore tutto sembra molto peggio di quanto non sia in realtà “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Akanji analizza con lucidità l’episodio del rigore: per lo svizzero non è rigore ma non si doveva dare all’arbitro l’opportunità di fischiarlo. Siete d’accordo? - facebook.com Vai su Facebook

#InterLiverpool - Manuel #Akanji sulla trattenuta di #Bastoni a #Wirtz: "Abbiamo dato all'arbitro l'opportunità di fischiare un calcio di rigore. È il penalty più soft che abbia mai visto" @calciomercatoit Vai su X

Inter, Akanji: "Uno dei rigori più leggeri che abbia mai visto, ma non possiamo mettere l'arbitro in condizione di fischiarlo" - Manuel Akanji, difensore svizzero dell'Inter, ha parlato alla CBS dopo la partita persa contro il Liverpool in Champions League: non può che essere il rigore decisivo l'argomento principale. Come scrive msn.com