Akanji a Inter TV | Con un pizzico di fortuna in più possiamo ancora arrivare passare alla fase finale quando perdi così…

Manuel Akanji, difensore dell’Inter, ha commentato la sconfitta contro il Liverpool in Champions League. Nell’intervista rilasciata a Inter TV, Akanji ha sottolineato come, con un pizzico di fortuna in più, i nerazzurri potrebbero ancora sperare di qualificarsi alla fase finale della competizione.

