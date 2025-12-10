Airc avvia un progetto a Pisa per nuove strategie contro i tumori
Airc lancia un progetto a Pisa per sviluppare nuove strategie contro i tumori, finanziando per cinque anni il gruppo di Bioinformatica della Scuola Normale Superiore. L’obiettivo è approfondire i meccanismi dei G Protein-coupled receptors (Gpcrs), recettori chiave utilizzati in vari farmaci, al fine di potenziare le terapie antitumorali.
PISA – L’iniziativa Airc (Fondazione per la ricerca sul cancro) finanzierà per cinque anni il gruppo di Bioinformatica della Scuola Normale Superiore per un progetto sul possibile potenziamento delle terapie antitumorali attraverso la comprensione dei meccanismi di funzionamento di G Protein-coupled receptors (Gpcrs), la più ampia classe di recettori della membrana cellulare, usati finora per numerosi farmaci già approvati ma in altri ambiti, come ad esempio quello neurologico e cardiovascolare. Il progetto, finanziato con 875mila euro, è coordinato dal professore Francesco Raimondi. Il gruppo di Bioinformatica utilizzerà sistemi di intelligenza artificiale per analizzare migliaia di dati genomici e capire come i Gpcrs influenzano la crescita dei tumori e il rapporto tra le cellule tumorali e il loro microambiente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
