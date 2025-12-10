Aiello traccia la rotta | Compattezza ritrovata ora continuità

Mario Aiello, direttore dell’area tecnica dell’Avellino, ha recentemente interrotto il silenzio stampa per fare il punto sulla situazione della squadra. Con un focus sulla compattezza ritrovata, Aiello traccia la rotta verso un futuro di continuità e crescita, offrendo un’analisi chiara e concreta del momento biancoverde.

Il direttore dell'area tecnica dell' Avellino, Mario Aiello, ha fatto il punto sul momento della squadra, rompendo di fatto il recente silenzio stampa e offrendo una lettura complessiva della situazione biancoverde. Reduce da una vittoria e da un pareggio di prestigio contro il Venezia, l'Avellino attraversa una fase positiva che, secondo Aiello, rientra nelle previsioni di inizio stagione: "Sapevamo che l'andamento potesse essere altalenante – ha dichiarato – Siamo una neopromossa con tanti giovani chiamati a misurarsi con una nuova categoria. Ora però stiamo ritrovando compattezza e quello spirito pratico che ci permette di portare a casa punti pesanti, anche senza esprimere un calcio spettacolare.