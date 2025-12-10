Aids | RHIVolution per trasformare innovazione in salute annunciati i 13 vincitori

Iltempo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il progetto RHIVolution annuncia i 13 vincitori per promuovere l'innovazione nella lotta all'AIDS. L'iniziativa mira a rafforzare gli ecosistemi regionali attraverso risorse e competenze, con l’obiettivo di ridurre lo stigma, migliorare l’aderenza alle cure e tradurre le innovazioni in benefici concreti per la salute delle persone.

Roma, 10 dic. (Adnkronos Salute) - Mettere a disposizione degli ecosistemi regionali risorse e competenze per ridurre lo stigma, migliorare l'aderenza alle cure e tradurre l'innovazione in risultati tangibili per la salute delle persone. E' l'obiettivo della piattaforma RHIVolution presentata oggi da ViiV Healthcare a Casa Gsk, che ha sede a Verona. Nel corso della giornata la farmaceutica ha celebrato i 13 progetti vincitori dell'edizione 2025 del bando RHIVolution, selezionati per il loro impatto potenziale su prevenzione, aderenza alle terapie, qualità delle cure e inclusione sociale delle persone che vivono con Hiv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

aids rhivolution per trasformare innovazione in salute annunciati i 13 vincitori

© Iltempo.it - Aids: RHIVolution per trasformare innovazione in salute, annunciati i 13 vincitori

aids rhivolution trasformare innovazioneAids: RHIVolution per trasformare innovazione in salute, annunciati i 13 vincitori - ViiV Healthcare: 'Selezionati per impatto potenziale su prevenzione, aderenza e qualità alle terapie e inclusione sociale delle persone con Hiv' ... Da adnkronos.com

Aids, al via bando Rhivolution in care per innovazione su cura e prevenzione Hiv - Creare partnership con tutti i soggetti terzi che possono svolgere un ruolo di valore nella lotta all’Hiv, sia nel trattamento sia nella prevenzione, per supportare ... Lo riporta notizie.tiscali.it