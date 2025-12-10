Aidem SEGRETERIE SCOLASTICHE | come utilizzare l’Intelligenza Artificiale per semplificare il lavoro ottimizzare le risorse e creare la modulistica

Un corso pratico online dedicato al personale delle segreterie scolastiche offre strumenti e competenze di base per utilizzare l’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di semplificare i processi, ottimizzare risorse e migliorare la gestione della modulistica. Un’opportunità per innovare e rendere più efficiente il lavoro quotidiano nel settore scolastico.

Corso pratico online rivolto al personale delle Segreterie Scolastiche (ATA, DSGA, assistenti amministrativi, DS, collaboratori) con l’obiettivo di fornire competenze base per un efficace utilizzo e una corretta interazione con l’AI per semplificare e innovare i processi interni. La Segreteria Scolastica è il fulcro operativo dell’istituzione educativa.Ogni giorno gestisce molteplici attività: dalla comunicazione con le . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it