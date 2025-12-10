Aiar di Nadâl e Armonie d' Inverno domenica teatro con I Papu e la burocrazia

Domenica, il teatro di San Giovanni al Natisone ospiterà un evento speciale nell'ambito della rassegna natalizia Aiar di Nadâl e Armonie d’Inverno 2025. Con protagonisti I Papu e un tocco di ironia sulla burocrazia, l'appuntamento promette un pomeriggio di divertimento e riflessione per tutta la famiglia.

Aiar di Nadâl e Armonie d’Inverno 2025, la rassegna natalizia di San Giovanni al Natisone, prevede per sabato 13 alle 17.30, in Piazza Zorutti, Damnatus Nomine, spettacolo itinerante con una sfilata di maschere demoniache da Villa de Brandis, lungo via Roma, fino a Piazza Zorutti, dove si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

