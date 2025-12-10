Aiar di Nadâl e Armonie d' Inverno domenica teatro con I Papu e la burocrazia
Domenica, il teatro di San Giovanni al Natisone ospiterà un evento speciale nell'ambito della rassegna natalizia Aiar di Nadâl e Armonie d’Inverno 2025. Con protagonisti I Papu e un tocco di ironia sulla burocrazia, l'appuntamento promette un pomeriggio di divertimento e riflessione per tutta la famiglia.
Aiar di Nadâl e Armonie d’Inverno 2025, la rassegna natalizia di San Giovanni al Natisone, prevede per sabato 13 alle 17.30, in Piazza Zorutti, Damnatus Nomine, spettacolo itinerante con una sfilata di maschere demoniache da Villa de Brandis, lungo via Roma, fino a Piazza Zorutti, dove si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Aiar di Nadâl 2025 sta tornando! 13 dicembre – Si accende la festa con i Damnatus Nomine 14 dicembre – L'atmosfera si scalda con Babbo Natale, i Papu e tanto altro Scopri tutto il programma… Ti aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, Federico esagera: messaggi hot alle dame. A Mario piace Barbara De Santis movieplayer.it
Travolto da un'auto il primo giorno in città: "Messina sostenga Marden", lo studente arrivato dal Kazakistan movieplayer.it
Che cosa vedere in tv stasera, 10 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da "Pietro – Un uomo ... movieplayer.it
Caricabatterie si surriscalda, in fiamme una casa di Mortegliano movieplayer.it
Da Mara Venier a Carlo Conti, Atreju si fa nazional-popolare ilgiornale.it
Sarkozy presenta ‘Diario di un detenuto’ a Parigi, la folla per il firmacopie lapresse.it
“La Cgil “riscopre” i lavoratori del Comune di Arezzo” lanazione.it
Travolto da un'auto il primo giorno in città: "Messina sostenga Marden", lo studente arrivato dal Kazakistan movieplayer.it
Che cosa vedere in tv stasera, 10 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da "Pietro – Un uomo ... movieplayer.it
Caricabatterie si surriscalda, in fiamme una casa di Mortegliano movieplayer.it
Da Mara Venier a Carlo Conti, Atreju si fa nazional-popolare ilgiornale.it
Sarkozy presenta ‘Diario di un detenuto’ a Parigi, la folla per il firmacopie lapresse.it
“La Cgil “riscopre” i lavoratori del Comune di Arezzo” lanazione.it