Agrippina a teatro | le date Il regista | Parallelismi con Clinton e Le Pen
Il Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto presenta una nuova versione di ‘Agrippina’, con una lettura politica e attuale. Il regista ha sottolineato i parallelismi con figure come Clinton e Le Pen, offrendo uno sguardo contemporaneo su questa celebre opera. Ecco le date e le anticipazioni di questa intrigante messa in scena.
Bologna, 10 dicembre 2025 - Sarà una rilettura politica e contemporanea quella di ‘Agrippina’ al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto. Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre alle 20 il Conservatorio di Bologna allestisce l'opera di Georg Friedrich Händel nell'ambito del progetto BaroccoLab. Sul palco cinquanta musicisti under 30 del Conservatorio bolognese e di accademie partner, per offrire a una nuova generazione di artisti un’importante esperienza professionale. L'Orchestra sarà diretta da Marco Risi, mentre Francesco Esposito si occupa di regia, scene e costumi. Il regista: “Parallelismi con Clinton e Le Pen”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Agrippina a teatro: le date. Il regista: “Parallelismi con Clinton e Le Pen” - A San Giovanni in Persiceto, debutta l'opera del conservatorio di Bologna con 50 musicisti under 30 sul palco. Scrive ilrestodelcarlino.it
11 dicembre Ore 10.00-20.00 12 dicembre Ore 10.00-20.00 Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto Orchestra del Conservatorio G.B.Martini Direttore Marco Risi L'"Agrippina" di Händel debuttò a Venezia nel 1709 con un successo travolgen
