Agricoltura rafforzare la diversità genetica | 26 milioni per la transizione green
Un nuovo bando da 26 milioni di euro, promosso dall'Agroecology Partnership, mira a rafforzare la diversità genetica vegetale e animale. L'iniziativa punta a coinvolgere attivamente gli agricoltori nella transizione verso sistemi produttivi più sostenibili, resilienti e competitivi, promuovendo pratiche agricole innovative e sostenibili per il futuro dell'agricoltura.
La Agroecology Partnership ha aperto il nuovo bando dedicato al rafforzamento della diversità genetica vegetale e animale e al coinvolgimento attivo degli agricoltori nella transizione verso sistemi produttivi più sostenibili, resilienti e competitivi. I progetti finanziati dovranno produrre conoscenze applicative, strumenti operativi e innovazioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole, favorire la formazione e il trasferimento tecnologico, migliorare le performance ambientali ed economiche dei modelli agroecologici e rafforzare il dialogo tra scienza e politiche pubbliche. Un elemento centrale dell’iniziativa è rappresentato dai living lab e dalle infrastrutture di ricerca, concepiti come ambienti di sperimentazione reale in cui scienza e pratica si integrano per testare soluzioni innovative direttamente sul campo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
#Agricoltura. 6 Consorzi bonifica al voto per rinnovo organi amministrativi. @AlessioMammi: “Passaggio fondamentale per rinnovare e rafforzare governance di enti strategici per gestione acqua, sicurezza idraulica e tenuta sistema agricolo" La #notizia regi Vai su X
Confagricoltura accoglie con grande soddisfazione l’esito del Trilogo sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT/TEA). L’accordo provvisorio definisce finalmente un quadro normativo chiaro, fondamentale per rafforzare la competitività dell’#agricoltura europea - facebook.com Vai su Facebook
Editing genetico: la tecnologia che potrebbe rivitalizzare l'agricoltura europea - L'editing genetico potrebbe contribuire a bilanciare l'autonomia strategica con la sostenibilità, ma il suo futuro dipende da come evolverà ... Secondo it.euronews.com
