Agricoltura rafforzare la diversità genetica | 26 milioni per la transizione green

Ildenaro.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo bando da 26 milioni di euro, promosso dall'Agroecology Partnership, mira a rafforzare la diversità genetica vegetale e animale. L'iniziativa punta a coinvolgere attivamente gli agricoltori nella transizione verso sistemi produttivi più sostenibili, resilienti e competitivi, promuovendo pratiche agricole innovative e sostenibili per il futuro dell'agricoltura.

La  Agroecology  Partnership  ha aperto il nuovo bando dedicato al  rafforzamento della diversità genetica vegetale e animale  e al coinvolgimento attivo degli agricoltori nella  transizione verso sistemi produttivi più sostenibili, resilienti e competitivi. I progetti finanziati dovranno produrre conoscenze applicative, strumenti operativi e  innovazioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole, favorire la formazione e il trasferimento tecnologico, migliorare le performance ambientali ed economiche dei modelli agroecologici e rafforzare il dialogo tra scienza e politiche pubbliche. Un elemento centrale dell’iniziativa è rappresentato dai  living lab  e dalle  infrastrutture di ricerca, concepiti come ambienti di sperimentazione reale in cui scienza e pratica si integrano per testare soluzioni innovative direttamente sul campo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

agricoltura rafforzare diversit224 geneticaEditing genetico: la tecnologia che potrebbe rivitalizzare l'agricoltura europea - L'editing genetico potrebbe contribuire a bilanciare l'autonomia strategica con la sostenibilità, ma il suo futuro dipende da come evolverà ... Secondo it.euronews.com