Agricoltura rafforzare la diversità genetica | 26 milioni per la transizione green

Un nuovo bando da 26 milioni di euro, promosso dall'Agroecology Partnership, mira a rafforzare la diversità genetica vegetale e animale. L'iniziativa punta a coinvolgere attivamente gli agricoltori nella transizione verso sistemi produttivi più sostenibili, resilienti e competitivi, promuovendo pratiche agricole innovative e sostenibili per il futuro dell'agricoltura.

La Agroecology Partnership ha aperto il nuovo bando dedicato al rafforzamento della diversità genetica vegetale e animale e al coinvolgimento attivo degli agricoltori nella transizione verso sistemi produttivi più sostenibili, resilienti e competitivi. I progetti finanziati dovranno produrre conoscenze applicative, strumenti operativi e innovazioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole, favorire la formazione e il trasferimento tecnologico, migliorare le performance ambientali ed economiche dei modelli agroecologici e rafforzare il dialogo tra scienza e politiche pubbliche. Un elemento centrale dell'iniziativa è rappresentato dai living lab e dalle infrastrutture di ricerca, concepiti come ambienti di sperimentazione reale in cui scienza e pratica si integrano per testare soluzioni innovative direttamente sul campo.