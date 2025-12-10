Agricoltori e pescatori greci bloccano il porto commerciale di Volos

Internazionale.it | 10 dic 2025

Agricoltori e pescatori greci hanno bloccato il porto di Volos e diverse strade, protestando contro i ritardi nei sussidi europei causati da una frode. La mobilitazione mira a chiedere al governo interventi urgenti per risolvere le problematiche economiche che interessano il settore agricolo e della pesca nel paese.

Centinaia di agricoltori, affiancati da pescatori, hanno bloccato un porto commerciale greco e ampliato dei blocchi stradali per chiedere al governo, tra le altre cose, di versare dei sussidi europei che sono in ritardo a causa di una frode. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

