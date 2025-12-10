Agricanto christmas party
Casa Paladin presenta la seconda edizione di Agricanto Christmas Party, un evento esclusivo dedicato al Liquore Veneziano Agricanto. Questa occasione celebra le tradizioni e i sapori autentici del territorio, offrendo un'esperienza sensoriale unica con degustazioni e momenti di convivialità. Un modo per condividere la magia del Natale attraverso i preziosi aromi di questo liquore artigianale.
Casa Paladin inaugura la seconda edizione di Agricanto Christmas Party, un evento speciale dedicato al Liquore Veneziano a base di vino Raboso, grappa finissima, succo di ciliegie ed estratto di mandorle. L’iniziativa vuole unire la magia del Natale e le eccellenze del territorio, ed è pensata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Agricanto Christmas Party Free Entry • Annone Veneto (VE)
