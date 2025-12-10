Aggressione al giornalista della Stampa Andrea Joly condanna a un anno di carcere per 4 militanti di Casapound
Il Tribunale di Torino ha condannato a un anno di carcere quattro militanti di Casapound per lesioni aggravate, in relazione all'aggressione al giornalista Andrea Joly della Stampa, avvenuta il 20 luglio 2024. La sentenza rappresenta un importante sviluppo nel procedimento giudiziario che coinvolge i responsabili dell'episodio.
Il Tribunale di Torino ha condannato in primo grado a un anno di carcere per lesioni aggravate i quattro militanti di CasaPound imputati per il pestaggio al giornalista della Stampa Andrea Joly, avvenuto il 20 luglio 2024 nel capoluogo piemontese. Il cronista stava filmando una festa con cori e fuochi d’artificio di fronte al circolo Asso di bastoni, sede del movimento di estrema destra nel quartiere San Salvario, quando era stato malmenato e intimidito: i quattro aggressori erano stati identificati e arrestati un mese dopo per il pericolo di reiterazione dei reati contestati. Si tratta di Igor Bosonin, 46 anni, già candidato con la Lega (che poi lo ha espulso) alle comunali di Ivrea; Euclide Rigato, 45enne tassista di Torino; Marco Berra, 35enne operaio di Cuneo; Paolo Quintavalle, 33enne di Chivasso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
